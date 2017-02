Monaco : Mbappé a séduit Thierry Henry « Par Romain Rigaux - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme l'un des futurs grands du football français, Kylian Mbappé (18 ans, 16 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) continue d'enchaîner les bonnes performances avec l'AS Monaco. Celui qui est souvent comparé à Thierry Henry a d'ailleurs séduit l'ancien attaquant français. "Quand il est entré en jeu, sur son premier contrôle, j’ai tout de suite su que c’était un bon joueur de football, a expliqué Henry sur RMC. Il avait 16 ans et demi, je voyais qu’il n’arrêtait pas de dribbler les adversaires, il demandait la balle, il prenait des coups, il se relevait et il redemandait la balle. C’était un peu farfelu, mais l’envie y était. J’ai dit : 'Attention, le petit est pas mal'." A Mbappé de poursuivre sa progression pour espérer connaître une carrière similaire à celle de l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone. A Mbappé de poursuivre sa progression pour espérer connaître une carrière similaire à celle de l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone.

