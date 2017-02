OM : Lopez comparé à Nasri

Véritable révélation de la saison à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez (19 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) est une réelle satisfaction pour le centre de formation du club phocéen, peu habitué à sortir des pépites ces dernières années. D'ailleurs, le petit milieu de terrain rappelle Samir Nasri (29 ans, 14 matchs et 2 buts en Liga avec FC Seville cette saison), autre joueur formé à Marseille, au vice-président de l'association OM, Robert Nazaretian.

"Il me rappelle par la technique et la marge de progression Samir Nasri. Il a la tête bien faite, n’a jamais eu peur de rien sur un terrain. Avec la réserve, il était capable de rentrer dans un gaillard deux fois plus grand que lui ! Il n’a jamais rechigné à prendre et à mettre des tampons", a-t-il confié au Dauphiné Libéré.

Lopez appréciera sans doute le compliment.