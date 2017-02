Montpellier : Hilton, un record surprenant

A l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, Montpellier s'est incliné face à l'AS Monaco (1-2) mardi malgré un but de Vitorino Hilton (39 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison). Grâce à cette réalisation, le défenseur central brésilien détient désormais un record surprenant, celui du plus vieux buteur en Ligue 1 du XXIe siècle !

A 39 ans et 4 mois, l'ancien Lensois reste tout de même très loin du record absolu, détenu par Roger Courtois qui avait marqué en première division avec l'AS Troyes Sainte-Savine à 44 ans en 1956. Malgré sa longévité au haut niveau, Hilton ne devrait tout de même pas réussir un tel exploit.