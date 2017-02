Lyon : le coup de gueule de Govou

A l'occasion du match face à l'AS Saint-Etienne (0-2) dimanche en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a donné une mauvaise image avec notamment les expulsions en fin de partie de Rachid Ghezzal puis de Corentin Tolisso. Dans les colonnes du média 20 Minutes, l’ex-joueur des Gones Sidney Govou a poussé un coup de gueule par rapport à ce comportement.

"Dans la vie, il faut savoir accepter la défaite et ne pas chercher des excuses de partout. Le haut niveau impose d’être maître de ses nerfs. (...) Au pire, tu peux péter un plomb mais ne pas le reconnaître ensuite est plus que ridicule. (...) A la base, l’OL n’était pas forcément un club aimé en raison de son président très médiatique et de sa ville bourgeoise. On a mis beaucoup de temps à construire une image de beau club et un match comme celui-là la flingue d’un coup", a regretté l’ancien international tricolore.

Ces incidents ne vont clairement pas améliorer la cote de popularité de l'OL en France...