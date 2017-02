Lyon : Depay, une idée trouvée à Nice... « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du dernier mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais a recruté l'ailier Memphis Depay (22 ans, 3 matchs en L1 cette saison) en provenance de Manchester United pour 16 millions d'euros (hors bonus). Mais avant de débarquer chez les Gones, le Batave avait été pisté au début du mois de janvier par l'OGC Nice, et l'intérêt du Gym aurait d'ailleurs poussé l'OL à passer à l'action sur ce dossier. "On était sur Memphis Depay... et Lyon fait Depay. Bon, c’est fait, n’en parlons plus. Il y a quelques jours, j’ai d’ailleurs félicité Jean-Michel Aulas. Il m’a répondu : 'C’est grâce à vous qu’on l’a fait, sinon on n’y serait pas allé !' En fait, on leur a donné l’envie d’y aller...", a confié le président niçois Jean-Pierre Rivère à L'Equipe. Reste à savoir si Depay va donner des regrets à Nice sur cette seconde partie de saison. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas... Reste à savoir si Depay va donner des regrets à Nice sur cette seconde partie de saison. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas...

