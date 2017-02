Arsenal : Henry calme le jeu avec Giroud « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En 2015, l'ex-attaquant d'Arsenal Thierry Henry avait déclenché une petite polémique en indiquant que les Gunners ne pouvaient pas remporter la Premier League avec Olivier Giroud (30 ans, 17 apparitions et 8 buts en Premier League cette saison) comme buteur numéro 1. Deux ans plus tard, l'actuel consultant pour Sky Sports est revenu sur ses propos. "Pour revenir sur cette phrase sur Olivier, ce n’est pas comme ça que je l’ai dit. Il faut commencer par le début. Olivier venait de marquer cinq buts d’affilée et je l’ai encensé, mais ça, je n’ai vu ça nulle part. (...) Aujourd’hui, il fait un travail extraordinaire et quand il entre en jeu, il fait ce qu’il a à faire. Il marque et il est très bon dos au but. J’aurais aimé joué avec lui", a même précisé le Français pour RMC. Un bon moyen de calmer le jeu de la part d'Henry... Un bon moyen de calmer le jeu de la part d'Henry...

