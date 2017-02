Liverpool : Klopp veut retrouver Aubameyang « Par Romain Rigaux - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ouvrant la porte à un départ de Dortmund l'été prochain, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 17 matchs et 17 buts en Bundesliga cette saison) a forcément attisé un peu plus l'intérêt des grandes formations européennes. Si le rêve de l'attaquant gabonais est de rejoindre le Real Madrid, Zinedine Zidane ne semble, pour le moment, pas en faire une priorité de recrutement. C'est le contraire du côté de Liverpool. Selon The Sun, le club de la Mersey souhaite attirer l'ancien Stéphanois l'été prochain. Pour convaincre le Borussia, qui réclame au moins 80 millions d'euros, les Reds songent à vendre Daniel Sturridge à West Ham afin de récupérer environ 45 millions d'euros et réinvestir cet argent dans le transfert d'Aubameyang. Mais les pensionnaires d'Anfield possèdent un autre atout dans leur manche avec Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand a fait venir "PEA" à Dortmund et les deux hommes s'apprécient beaucoup. Affaire à suivre... Mais les pensionnaires d'Anfield possèdent un autre atout dans leur manche avec Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand a fait venir "PEA" à Dortmund et les deux hommes s'apprécient beaucoup. Affaire à suivre...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+