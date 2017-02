Lyon : Jallet défend Tolisso, mais... « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de match face à l'AS Saint-Etienne (0-2) en Ligue 1 dimanche, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso (22 ans, 21 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a perdu ses nerfs en réalisant une faute grossière sur Fabien Lemoine. Logiquement expulsé et très critiqué depuis cet incident, le Rhodanien a été défendu par son partenaire Christophe Jallet (33 ans, 3 matchs en L1 cette saison), qui a tout de même mis son coéquipier devant ses responsabilités. "Ce genre de geste, on n’aime pas les voir sur un terrain. Maintenant, c’est facile de lui jeter la pierre. J’en ai vu des mauvais gestes par frustration. Je ne suis pas là pour le féliciter mais on est des hommes. (...) Il n’a besoin de personne pour lui dire que ce n’est pas bien, il le sait. Il a eu une réaction épidermique mais humaine. C’est tombé sur lui, j’espère que ça n’arrivera plus", a prévenu le latéral droit face aux médias. Après ce geste, Tolisso risque une lourde suspension de 3 matchs. Après ce geste, Tolisso risque une lourde suspension de 3 matchs.

