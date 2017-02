Nice : Rivère était proche de frapper Caïazzo « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère s'est confié ce mercredi dans les colonnes du quotidien L'Equipe. Au détour d'une question, le dirigeant azuréen a révélé qu'il avait été tout proche d'en venir aux mains avec l'un de ses homologues d'une autre équipe française. "Ça m’est arrivé une seule fois, il y a trois ans. Lors d’un match, j’aurais pu me lever et mettre une bonne droite à quelqu’un qui est devenu depuis un bon président, avec lequel j’échange beaucoup. (...) Mais, ce soir-là, je me suis retenu. Ce n’est pas l’homme qui s’est retenu, mais le président, par rapport au club. Sans ça, je me levais et je lui en collais une. Dans le football, il faut toujours contrôler ses propos et ses gestes", a relativisé Rivère. Selon les informations complémentaires du média sportif, le dirigeant non mentionné par le patron de l'OGCN serait Bernard Caïazzo, président du comité de surveillance de l'AS Saint-Étienne. Selon les informations complémentaires du média sportif, le dirigeant non mentionné par le patron de l'OGCN serait Bernard Caïazzo, président du comité de surveillance de l'AS Saint-Étienne.

