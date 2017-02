PSG : Di Maria se sent sur la bonne voie « Par Damien Da Silva - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une première partie de saison décevante, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) a vu son statut de titulaire contesté par l'arrivée de Julian Draxler cet hiver. Aligné face à Lille (2-1) en Ligue 1 mardi, l'Argentin a affiché un visage séduisant, notamment en seconde période, et a visiblement retrouvé de bonnes sensations. "Je travaille. Je veux être titulaire et c'est l'entraîneur qui décide. Les choses vont beaucoup mieux pour moi et c’est important pour moi", a estimé Di Maria devant les médias au terme de la partie. A l'approche du 8e de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, le retour en forme de l'ancien joueur du Real Madrid représenterait une bonne nouvelle pour le PSG. A l'approche du 8e de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, le retour en forme de l'ancien joueur du Real Madrid représenterait une bonne nouvelle pour le PSG.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+