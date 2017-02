L1 : Lorient-Toulouse, les compos probables

A l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, Lorient reçoit Toulouse ce mercredi (19h) au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir. L'entraîneur lorientais Bernard Casoni est privé de Lautoa, suspendu, tandis que Ciani, Jeannot et Barthelmé sont blessés. Moukandjo est au repos après son retour de la CAN. Côté toulousain, Pascal Dupraz doit composer avec la suspension de Somalia et les absences de Yago, Akpa Akpro et Michelin. Voici les compositions probables des deux équipes.

Lorient : Lecomte - Moreira, Peybernes, Bellugou, Le Goff - Philippoteaux, Wakaso, Mvuemba, Waris - Aliadière, Marveaux.

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Blin, Bodiger - Jean, Trejo, Braithwaite - Delort.