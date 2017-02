PSG : Emery défend Areola « Par Romain Rigaux - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alphonse Areola (23 ans, 15 matchs en L1 cette saison) ne s'est pas rassuré mardi soir en concédant un but face à Lille (2-1) après une relance ratée. Mais pour son entraîneur Unai Emery, le gardien du Paris Saint-Germain n'a pas grand-chose à se rapprocher puisqu'il pointe une faute d'Eric Bauthéac non sanctionnée par l'arbitre. "Si l'arbitre sifflait la faute, c'est fini. Après c'est la personnalité du gardien, nous voulons travailler la sécurité lors des relances. Il l’a bien fait sur les premières actions du match, et sur cette fois l'autre joueur va plus vite que lui, il le touche, l'arbitre dit que ce n'est pas une faute mais il y a faute. Areola a fait un bon arrêt à sa gauche en première période, et je lui ai dit à la mi-temps que c'était bien", a déclaré le coach parisien après la rencontre. Pas sûr que cela suffira à Areola pour conserver sa place lors du retour de blessure de Kevin Trapp. Pas sûr que cela suffira à Areola pour conserver sa place lors du retour de blessure de Kevin Trapp.

