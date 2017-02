PSG : Di Maria savoure ce succès arraché Par Damien Da Silva - Le 07/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dominé Lille (2-1) grâce à un but dans les derniers instants de Lucas, pourtant hors-jeu. Au micro de beIN Sports, l'ailier parisien Angel Di Maria (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) a tout de même savouré cette victoire arrachée sur le fil. "Le but à la dernière minute ? Nous sommes très contents. Parfois, c’est avec nous, parfois c’est contre nous. C’était important de gagner ce soir après Monaco pour rester à la lutte. Nous voulons suivre ce chemin. Ce succès est bon pour tous", a apprécié l'Argentin. Avec ce résultat, le PSG reste 2e du classement à seulement trois points du leader Monaco. Avec ce résultat, le PSG reste 2e du classement à seulement trois points du leader Monaco.

