Caen : P. Garande - "catastrophique"

Le SM Caen a été balayé à domicile (0-4) par les Girondins de Bordeaux ce mardi soir, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Forcément, l'entraîneur caennais Patrice Garande n'était pas heureux après la prestation de son équipe, coupable de trop nombreuses erreurs dont ont su profiter les Bordelais.

"Quand on voit les buts que l’on prend, cela devient très compliqué. Au niveau technique, c’était catastrophique, nous n’avons pas gagné un duel. Nous sommes inconstants. Quand on est professionnel, il ne faut pas tomber dans l’euphorie quand on gagne des matchs, c’est une remise en cause permanente. Cette année nous n’arrivons pas à le faire, j’espère que c’est une défaite qui va nous servir", a déclaré le coach du club normand.

Caen occupe la 16e place au classement.