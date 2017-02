Bordeaux : C. Carrasso - "une vraie équipe" Par Romain Rigaux - Le 07/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Bordeaux a réalisé une belle performance ce mardi en s'imposant très nettement sur la pelouse de Caen (4-0), dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Une prestation appréciée par le gardien bordelais Cédric Carrasso. "Je pense que l’on a fait un vrai match de professionnels du standing des Girondins. Quand on a l’occasion de marquer des buts, nous sommes réalistes. Nous sommes sérieux durant 95 minutes, c’est un match plein. On sanctionne les erreurs de l’adversaire, c’est le foot. Quand tu prétends accéder au haut du tableau il faut sanctionner quand il y a la possibilité. Ce soir cela a été fait, il faut rester humble. Ce soir on a vu une vraie équipe !", a déclaré le portier girondin après la rencontre. Avec ce succès, Bordeaux remonte provisoirement au 6e rang avant d'affronter le PSG vendredi. Avec ce succès, Bordeaux remonte provisoirement au 6e rang avant d'affronter le PSG vendredi.

