L1 : Paris SG-Lille, les compos

A l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Lille ce mardi (21h) au Parc des Princes. Déjà privé de Trapp, Verratti, Pastore et Augustin, blessés, Unai Emery a choisi aussi de se passer de Meunier, Krychowiak et Lo Celso. Marquinhos, Kurzawa, Rabiot et Lucas sont sur le banc. Côté nordiste, Mavuba et Lopes sont toujours à l'infirmerie. Enyeama est en revanche de retour dans la cage. Voici la composition des deux équipes.

Paris SG : Areola - Aurier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Maxwell - Thiago Motta, Matuidi - Di Maria, Ben Arfa, Draxler - Cavani.

Lille : Enyeama - Soumaoro, Basa, Béria (c) - Corchia, Amadou, Xeka, Palmieri - El-Ghazi, Benzia, Kishna.