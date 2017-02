Arsenal : Henry tance les joueurs

Battu par Chelsea (1-3) le week-end dernier, Arsenal a sans doute dit adieu au titre avec 12 points de retard sur les Blues. Une grosse déception pour les supporters des Gunners, alors que Thierry Henry estime que le club londonien a pourtant les armes pour remporter le titre. Mais l'ancien attaquant français pense que les joueurs n'en font pas assez.

"Ça fait douze ans qu’Arsenal n’a pas gagné le titre et on a l’impression que cette saison, ils ne vont peut-être pas le gagner. Je pense qu’il y a de la qualité dans cette équipe. Mais est-ce qu’il y en a assez pour gagner le championnat ? Au début de la saison, quand tu regardes Chelsea et Arsenal sur le papier, il n’y a pas une énorme différence. Donc ça veut dire que c’est possible. Si Chelsea est devant, Arsenal aussi peut le faire. Mais pour ça, il faut se mettre au diapason tous les jours. Il faut être bon à l’entraînement, tout le temps. Il faut se rentrer dedans un peu de temps en temps. Je pense que les joueurs d’Arsenal ne sont pas conscients de ce qu’ils peuvent réaliser. A un moment donné, il faut croire en tes chances de gagner. Il faut une autogestion, une autodiscipline dans le groupe", a déclaré Henry sur RMC.

Arsenal occupe le 4e rang après 24 journées de Premier League.