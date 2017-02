Lyon : le mea culpa de Berthod « Par Romain Rigaux - Le 07/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du derby entre Saint-Etienne et Lyon (2-0) dimanche, Jérémy Berthod a beaucoup fait parler de lui avec des commentaires scandaleux sur OL TV (voir ici). Face aux nombreuses réactions, l'ancien défenseur de l'OL s'est excusé sur le site officiel du club rhodanien. "Mes propos dans le temps additionnel du derby relèvent d’une colère mal maitrisée et je m’en excuse auprès de ceux qui en ont été choqués. Je pense avoir eu un comportement exemplaire pendant toute ma carrière de joueur et c’est avec ce même état d’esprit que je me suis engagé dès ma reconversion dans la voie de la formation aux métiers d’entraineur. Je n’ai jamais souhaité la blessure d’aucun joueur et je regrette profondément mes propos impulsifs de dimanche. J’essaie d’apporter dans mes commentaires mon expérience de joueur professionnel tout en laissant transparaitre ma passion pour l’OL qui est mon club depuis mon plus jeune âge. Je n‘aurais pas dû perdre mon sang froid dimanche après l’entrée en jeu de Fabien Lemoine et le premier accrochage avec Rachid Ghezzal", peut-on lire dans un communiqué.

