L1 : Montpellier 1-2 Monaco (fini)

Sans briller, l'AS Monaco s'est imposée sur la pelouse de Montpellier (2-1) ce mardi soir, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Auteurs d'une entame de match assez tranquille, les Monégasques ouvraient le score sur leur première occasion. Glik profitait d'un bon coup franc de Lemar pour marquer de la tête (0-1, 16e). Un réalisme froid de la part de l'ASM, qui doublait la mise sur sa deuxième opportunité avec un contre éclair conclu par Mbappé (0-2, 20e).

Malgré quelques offensives héraultaises, le club de la Principauté gérait son match et n'était pas beaucoup inquiété par la suite. Mbappé avait même l'occasion de tuer le suspense juste avant le retour aux vestiaires mais l'attaquant monégasque butait sur Jourdren. Une occasion manquée qui aurait pourtant bien aidé Monaco pour la suite de ce match.

Au retour des vestiaires, Montpellier réduisait immédiatement l'écart. Hilton profitait d'un corner de Boudebouz pour marquer de la tête au premier poteau (1-2, 47e). Un petit moment de fébrilité pour Monaco qui perdait ensuite Germain et Sidibé, touchés respectivement au mollet et à l'adducteur. Derrière, le MHSC poussait après avoir repris espoir dans cette rencontre alors que Monaco ne montrait plus grand-chose offensivement.

L'ASM jouait avec le feu dans le dernier quart d'heure en jouant très bas. Sans doute émoussés physiquement, les hommes de Leonardo Jardim n'avaient plus les jambes pour se porter vers l'avant et subissaient les assauts adverses. Le club princier terminait la rencontre à dix après l'expulsion de Jemerson et pliait mais ne rompait pas pour décrocher sa 17e victoire de la saison en championnat et ainsi s'assurer de rester en tête du classement après cette 24 journée de Ligue 1.