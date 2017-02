L1 : Montpellier-Monaco, les compos

A l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit Monaco, solide leader, ce mardi soir au stade de la Mosson (19h). Un match que ne disputera pas Sessegnon, suspendu. Congré, Marveaux et Ninga sont eux toujours blessés. Dans les rangs de l'ASM, en plus de Raggi, malade, Leonardo Jardim doit faire sans Carrillo et Dirar, blessés. Falcao et Fabinho seront sur le banc au coup d'envoi. Voici les compositions des deux équipes :

Montpellier : Jourdren - Mukiele, Hilton (c), Pokorny, Roussillon - Skhiri, Sylla - Mbenza, Boudebouz, Ikoné - Dolly.

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Lemar, Moutinho, Bakayoko, B. Silva - Germain (c), Mbappé.