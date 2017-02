ASSE : Lyon reconnaît les dégradations « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la fin de match houleuse dimanche, plusieurs Lyonnais, à commencer par Corentin Tolisso, ont dégradé leur vestiaire à Geoffroy-Guichard, abîmant une porte, un radiateur électrique et laissant des traces de crampons sur les murs. Des faits minimisés mais reconnus par le club rhodanien dans un communiqué. "L'Olympique Lyonnais a pris connaissance de l'information selon laquelle des dégâts matériels auraient été commis par certains de ses joueurs dans le vestiaire de Geoffroy Guichard. Après échange avec la Métropole de Saint-Etienne, il s'avère que ces dégradations sont très minimes. Le club a présenté ses excuses à la Métropole de Saint-Etienne auprès de laquelle il s'est d'ores et déjà engagé à prendre en charge les quelques centaines d'euros de frais occasionnés", peut-on lire sur le site officiel de l'OL. Sinon, au rugby, les All Blacks de Nouvelle-Zélande, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, nettoient leur vestiaire avant de partir pour le laisser dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé en arrivant. Sinon, au rugby, les All Blacks de Nouvelle-Zélande, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, nettoient leur vestiaire avant de partir pour le laisser dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé en arrivant.

