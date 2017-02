ASSE : C. Galtier - "Aulas, un grand président" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le derby très animé de dimanche entre Saint-Etienne et Lyon continue de faire beaucoup parler. Christophe Galtier est revenu ce mardi sur cette rencontre très animée. Et a fait preuve de beaucoup de respect à l'égard de son ancien président, Jean-Michel Aulas. "Monsieur Aulas est un grand président. Je l’ai trouvé digne dans la défaite, a ainsi souligné celui qui fut l'adjoint d'Alain Perrin à l'OL lors de la saison 2007-08, avant d'évoquer les sanctions financières prévues contre les deux exclus, Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso. Je sais qu’il est capable de prendre de telles décisions car je l’ai vécu quand j’étais là-bas. Il est capable de sanctionner ses joueurs. Est-ce que c’est pour les protéger vis-à-vis de la commission de discipline ? Peut-être. Mais c’est aussi pour leur faire prendre conscience qu’on ne peut pas sortir d’un match comme ça." Il est vrai que le président lyonnais s'est montré très digne à l'issue de la rencontre. Il est vrai que le président lyonnais s'est montré très digne à l'issue de la rencontre.

