ASSE : Marseille faisait peur à Hamouma

Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/02/2017

Au cours de l'été 2015, l'Olympique de Marseille était proche d'accueillir le Stéphanois Romain Hamouma (29 ans, 16 matchs et 5 buts en L1 cette saison). Mais l'attaquant a finalement refusé de rejoindre le club phocéen et explique pourquoi dans les colonnes de France Football. "Ce n'est pas par manque d'ambition. Je n'y suis pas allé car j'avais peur pour ma sécurité et, surtout, celle de ma famille, ne cache pas l'ancien Caennais. Des gens qui rentrent chez moi, en pleine nuit, ce n'est pas possible ! Surtout pendant un match ou un déplacement alors que je sais que ma femme est seule avec mes enfants. C'était inconcevable pour moi." S'il est vrai qu'une telle mésaventure arrive souvent à Marseille, Mounir Obbadi l'a aussi vécue à Lille dernièrement par exemple.

