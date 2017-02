TFC : P. Dupraz - "comme par enchantement"

Après une série de 4 défaites consécutives sans inscrire le moindre but en championnat, Toulouse s'est réveillé en fanfare en corrigeant Angers 4-0 ce dimanche. Le TFC a pu notamment s'appuyer sur ses deux recrues Andy Delort et Corentin Jean qui ont fait très mal aux Angevins. Et tiré les Violets vers le haut comme le souligne Pascal Dupraz.

"En début de saison, le secteur de jeu offensif n'était pas dépeuplé mais on n'avait pas un gros contingent. Depuis, on a changé de cap. C'est bien aussi de s'adapter. On a profité d'une part d'une largesse du président et des possibilités du moment avec ces deux joueurs-là. Et, comme par enchantement, on s'aperçoit que leurs coéquipiers retrouvent de l'allant à l'image de Martin (Braithwaite), très actif contre Angers", a fait remarquer l'entraîneur toulousain en conférence de presse.

Le Téfécé va tenter d'enchaîner contre Lorient demain mercredi.