L1 : Falcao, Lacazette ou Bernardo Silva ?

Qui succédera au Marseillais Maxime Lopez, élu meilleur joueur de Ligue 1 en décembre ? L'UNFP a retenu trois noms pour le mois de janvier : Radamel Falcao (30 ans, 17 matchs et 14 buts en L1 cette saison), Bernardo Silva (22 ans, 22 matchs et 5 buts) et Alexandre Lacazette (25 ans, 18 matchs et 18 buts). Deux Monégasques et un Lyonnais donc.

L'un des deux éléments du leader du classement devrait être plébiscité a priori.