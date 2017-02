Lyon : les commentaires scandaleux de Berthod

Sur OL TV, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais Jérémy Berthod fait office de consultant. Mais se place peut-être un peu trop en supporter, surtout lorsqu'il s'agit de commenter un derby, que les choses tournent mal et que les Gones, à l'image de Corentin Tolisso, dégoupillent en fin de rencontre. On peut ainsi entendre l'ex-latéral gauche jubiler lorsque Fabien Lemoine subit l'agression de Tolisso. Une agression qu'il réclamait quelques minutes plus tôt au micro... On pourra aussi souligner que Berthod est également aujourd'hui éducateur de U19 et en passe d'obtenir son diplôme d'entraîneur.

Les commentaires scandaleux de Berthod

Les commentaires de Jérémy Berthod sur @OLTV_officiel lors du tacle de Tolisso sont quand même assez dégueulasses pic.twitter.com/wvC1QtysPH — Léo Mouren (@leomouren) 6 février 2017