Real : une offre à venir pour Lloris ?

Real : une offre à venir pour Llori s ? « Par Youcef Touaitia - Le 07/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une très belle première saison, le gardien Keylor Navas n'est plus aussi impérial au Real Madrid. Alors que Thibaut Courtois, en très grande forme avec Chelsea, n'a jamais caché son désir de rejoindre les Merengue, ces derniers pourraient passer à l'action pour un autre portier de Premier League. Selon les médias britanniques, Zinedine Zidane penserait à recruter le dernier rempart de Tottenham, Hugo Lloris (30 ans, 21 matchs en Premier League cette saison). Indéboulonnable du côté de White Hart Lane, l'international tricolore fait partie des meilleurs joueurs à son poste et dispose d'une très belle cote en Europe suite à son Euro réussi. Récemment prolongé jusqu'en juin 2022, Lloris se plaît chez les Spurs, 2es du championnat anglais. Si le Telegraph annonce qu'un possible transfert coûterait très cher au Real, la publication estime néanmoins qu'une non-qualification de la formation londonienne pour la prochaine Ligue des Champions pourrait changer la donne. Affaire à suivre... Récemment prolongé jusqu'en juin 2022, Lloris se plaît chez les Spurs, 2es du championnat anglais. Si le Telegraph annonce qu'un possible transfert coûterait très cher au Real, la publication estime néanmoins qu'une non-qualification de la formation londonienne pour la prochaine Ligue des Champions pourrait changer la donne. Affaire à suivre...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+