Arsenal : Koscielny, la petite pique à Wenger ?

Dépassé à Chelsea (1-3) samedi en Premier League, Arsenal a sans doute fait une croix définitive sur le titre. Mécontent de la prestation de son équipe, le défenseur central Laurent Koscielny (31 ans, 23 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a peut-être adressé un petit tacle à son entraîneur Arsène Wenger.

"Je pense qu'on s'est beaucoup marché dessus. On aurait dû jouer comme une équipe, ce qui n'a pas été le cas. Ils nous ont surtout eu en contre, s'est plaint l'international tricolore. On doit revenir à ce qu'on sait faire et retrouver notre qualité dans le jeu, les passes et les mouvements."

A Koscielny et ses partenaires de rectifier le tir désormais.