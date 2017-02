PSG : face au Barça, Riolo prône l'audace

Quel Paris Saint-Germain pour le 8e de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone ? Pour le consultant Daniel Riolo, il faudra que le champion de France tente quelque chose afin de mettre un maximum de chances de son côté dans cette double confrontation de prestige.

"Ce n’est pas pensable qu’il ne tente pas quelque chose Emery, a commenté le journaliste sur les ondes de RMC. C’est en avril 2013 que le PSG a été le plus proche d’éliminer Barcelone, avec Ancelotti. A l’aller, il ne joue qu’avec Matuidi en milieu défensif avec Beckham et Pastore, un système assez offensif. Au retour, le milieu c’est Verratti-Motta avec Pastore puis Lucas-Ibrahimovic-Lavezzi. Quitte à tenter la bagarre, que ce soit avec de la technique et du risque ! Tu peux tenter. Draxler, ça peut se tenter derrière Cavani. Pastore sera-t-il guéri ? On ne sait jamais avec lui, même une heure. En tout cas, je pense que c’est dans ce système qu’il pourra embêter le Barça."

Emery ferait bien d'écouter les conseils de Riolo, connu pour son passé de grand technicien.