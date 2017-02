Bordeaux : Gourcuff aurait pu revenir « Par Youcef Touaitia - Le 07/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue de son contrat avec l'Olympique Lyonnais en juin 2015, le milieu offensif Yoann Gourcuff (30 ans, 17 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a décidé de rejoindre Rennes au mois de septembre. Pourtant, l'international tricolore aurait pu revenir à Bordeaux, où il a laissé une trace indélébile après le dernier titre de champion de France de la formation girondine en 2009. "Oui, il y a eu des discussions avec Bordeaux en 2015. Ça reste un club et une ville qui me tiennent beaucoup à cœur. Mais après un tas de réflexions, j’ai pris la décision de venir à Rennes. Pourquoi ? Cela ne vous regarde pas ! C’était une accumulation de choses, après avoir pesé le pour et le contre", a commenté le Breton dans les colonnes de Sud-Ouest. Dommage pour les Aquitains. Dommage pour les Aquitains.

