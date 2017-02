Liverpool : une lueur d'espoir pour Sakho ?

Liverpool : une lueur d'espoir pour Sakh o ? « Par Youcef Touaitia - Le 07/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Placardisé à Liverpool depuis de nombreux mois, le défenseur central Mamadou Sakho (26 ans) a finalement rejoint Crystal Palace sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Alors que l'international tricolore va rapidement devoir retrouver la confiance, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp s'est montré moins catégorique concernant la punition infligée à l'ancien Parisien. "Ce n’est pas le moment pour moi de donner des conseils à Mamadou Sakho. Si je lui donne des conseils, je le ferai personnellement, et non à la télévision. Qui sait ce qui peut se passer en 6 mois ? Nous avons vu ce qui peut se passer en l’espace d’un mois. Je pense qu’il doit se concentrer sur le travail à Crystal Palace, a assuré l'Allemand en conférence de presse. En ce moment, il est en prêt et a un contrat avec Liverpool. Le prêt est une solution pour le moment. Nous allons attendre pour avoir ses impressions et nous verrons." Visiblement, les récents mauvais résultats des Scousers ont rendu Klopp plus flexible. Visiblement, les récents mauvais résultats des Scousers ont rendu Klopp plus flexible.

