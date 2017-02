Naples : le Real, De Laurentiis y croit

Mardi prochain, Naples affronte le Real Madrid lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un déplacement de prestige dans la capitale espagnole qui fait saliver le président napolitain Aurelio De Laurentiis, confiant avant ce grand rendez-vous.

"Pour Naples, éliminer le Real Madrid serait un acte héroïque. Personne n'est imbattable et nous avons plus faim qu'eux, qui ont déjà tout gagné. Il y a des matchs qui valent toute une saison et nous et nos supporters avons un énorme rêve d'arriver à passer ce tour", a assuré le dirigeant italien au micro de beIN Sports.

Avec un bon résultat à l’aller, le match retour au San Paolo pourrait s'annoncer très bouillant.