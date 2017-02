Bastia : les supporters en colère Par Eric Bethsy - Le 06/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours aucune victoire en 2017 pour Bastia, battu à Montpellier (2-1) samedi en championnat. Classé 19e, le Sporting inquiète ses supporters qui sont venus réclamer la démission des dirigeants devant les locaux du club dimanche, avant de rencontrer les joueurs lors de l’entraînement ce lundi. Une initiative saluée par le capitaine Yannick Cahuzac (32 ans, 19 matchs en L1 cette saison). "C’est surtout eux qui avaient un message à nous faire passer. On a écouté, on a échangé et je pense qu’ils sont venus pour nous apporter leur soutien et ça nous touche beaucoup parce qu’on sait qu’on va avoir besoin d’eux pour obtenir notre objectif", a confié le milieu bastiais dans des propos relayés par RMC. Avant la réception de Nantes mercredi (19h), le SCB compte deux points de retard sur le premier non relégable Metz. Avant la réception de Nantes mercredi (19h), le SCB compte deux points de retard sur le premier non relégable Metz.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+