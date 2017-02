Montpellier : Boudebouz et la méthode Gasset Par Eric Bethsy - Le 06/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Nouvel entraîneur de Montpellier, Jean-Louis Gasset fait déjà bonne impression au sein de son vestiaire. Après la victoire à domicile contre Bastia (2-1) samedi en championnat, le milieu Ryad Boudebouz (26 ans, 18 matchs et 8 buts en L1 cette saison) s’est réjoui de la méthode du technicien. "Il veut qu’on joue plus au ballon, qu’on aille plus chercher l’adversaire, a décrit l’international algérien. Il a une tactique pour nous faire progresser. On peut aller chercher des places encore plus haut. (…) Il apporte de la confiance à tout le monde, on essaie de plus repartir de derrière. C’est un jeu qui nous correspond : jouer au ballon, plutôt que de balancer devant." L’ancien coach Frédéric Hantz appréciera… L’ancien coach Frédéric Hantz appréciera…

