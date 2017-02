Barça : danger pour Messi et Umtiti Par Eric Bethsy - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur sur le terrain de l’Atletico Madrid (2-1) le 1er février dernier, en demi-finale aller de Coupe du Roi, le FC Barcelone devra se méfier pendant la deuxième manche prévue mardi (21h) au Camp Nou. Tout d’abord, les hommes de Diego Simeone n’ont sûrement pas dit leur dernier mot. Mais une autre menace pourrait gêner les Blaugrana. En effet, Lionel Messi (29 ans, 18 matchs et 16 buts en Liga cette saison) sera suspendu pour la finale en cas de carton jaune ! Autant dire que l’Argentin défendra encore moins que d’habitude… A noter que les défenseurs Samuel Umtiti et Jordi Alba sont dans la même situation. A noter que les défenseurs Samuel Umtiti et Jordi Alba sont dans la même situation.

