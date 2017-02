Chelsea : Hazard subit des fautes, tant mieux !

Chelsea : Hazard subit des fautes, tant mieu x ! « Par Eric Bethsy - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à son meilleur niveau à Chelsea, Eden Hazard (26 ans, 23 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) est le joueur ayant subi le plus de fautes dans le championnat anglais (67). Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette statistique ne dérange pas l’ancien Lillois, au contraire ! "Je ne dis pas que j'aime subir des fautes, mais quand j'en provoque beaucoup, je me sens vraiment dans mon match. Ça me motive, a expliqué l’international belge au Guardian. Et, au contraire, quand les adversaires ne me touchent pas, j'ai l'impression de passer à côté du match. J'essaie d'être ce genre de joueur qui crée quelque chose à chaque fois qu'il a le ballon." Si les défenseurs de Premier League espéraient le dégoûter avec des fautes, c’est raté. Si les défenseurs de Premier League espéraient le dégoûter avec des fautes, c’est raté.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+