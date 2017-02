ASSE : les Lyonnais ont "éclaté" le vestiaire !

ASSE : les Lyonnais ont "éclaté" le vestiair e ! « Par Eric Bethsy - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email e !" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Particulièrement agacés après leur défaite dans le derby à Saint-Etienne (2-0) dimanche, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, des joueurs de l’Olympique Lyonnais ont causé des dégâts dans leur vestiaire à Geoffroy-Guichard. Selon Le Progrès, des portes et un radiateur auraient notamment été dégradés. De quoi agacer Roland Romeyer. "Il y a eu les faits sur le terrain, et il y a eu ceux dans le vestiaire après, a raconté le co-président de l’ASSE sur RMC. Ils ont éclaté le vestiaire ! Déjà en novembre, les U19 étaient venus, ils avaient cassé le vestiaire à l'Etrat, hier on casse les vestiaires à Geoffroy-Guichard... Ce n'est pas ça le sport." Entre ces dégradations et les expulsions de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, les Gones n’ont pas montré une très belle image… Entre ces dégradations et les expulsions de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, les Gones n’ont pas montré une très belle image…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+