OM : Garcia toujours remonté après Metz

Battu à Metz (0-1) vendredi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a connu un sérieux coup d'arrêt en Moselle. Une défaite dont a toujours du mal à se remettre l'entraîneur phocéen Rudi Garcia.

"Je ne suis pas content d’avoir perdu. Je hais la défaite, ça ira mieux mercredi si on gagne. On met tout le monde devant ses responsabilités. Depuis la trêve, on pensait qu’en battant Montpellier de belle manière et en sortant Lyon on aurait de la continuité, non, ce n’est pas comme ça que ça marche. Les joueurs n’ont aucune excuse sur cette défaite à Metz. On devait gagner ou ne pas perdre", a soutenu le coach olympien en conférence de presse.

Les Marseillais vont devoir se reprendre dès mercredi soir (21h) face à Guingamp afin de se rapprocher des premières places.