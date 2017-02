Sondage MF : Monaco, grand favori pour le titre « Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quelle équipe terminerait championne de France cette saison. Et la réponse est claire : Monaco ! Sur les 41 946 votes recensés, vous êtes 60,1% à estimer que le club princier remportera la Ligue 1 cette année. 36,2% d'entre vous croient toujours à un retour du Paris Saint-Germain alors que Nice, moins bien ces dernières semaines, rassemble 3,8% des voix. Dès à présent, dites-nous quelle équipe terminera championne d'Angleterre. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quelle équipe terminera championne d'Angleterre. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

