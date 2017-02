PSG : Riolo découpe Kurzawa et Aurier Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain s'est sorti d'un sacré traquenard à Dijon (1-3) samedi soir, certains joueurs sont passés à côté de leur rencontre. Parmi ceux-ci, le latéral gauche Layvin Kurzawa (24 ans, 13 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et dans une moindre mesure le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 12 matchs en L1 cette saison), qui s'il est impliqué sur l'ouverture du score de Lucas, n'a pas été régulier. L'occasion pour le chroniqueur Daniel Riolo de tacler les deux Parisiens. "A Dijon, les "titulaires" étaient alignés. Aurier, Kurzawa, la doublette "magique". Pertes de balle, mauvais placements, duels perdus, les deux ont livré un match horrible. C’est comme ça depuis des semaines, mais j’entends toujours que ce sont des cracks. Ils peuvent faire des gros matchs, ils l’ont fait ! Mais là, ce qu’on voit, c’est tout le contraire. Au niveau d’exigence que doit imposer le PSG, tu peux rater un match, mais afficher un niveau de jeu minimum. Eux, dans la plupart de leurs matchs cette année, sont passés en-dessous. Ces carences les transforment en joueurs pas fiables. Comment dans ces conditions ne pas attendre Meunier et Maxwell d’entrée contre le Barça ?", s'est interrogé le journaliste sur son blog. A 8 jours du choc face au FC Barcelone, les latéraux inquiètent... A 8 jours du choc face au FC Barcelone, les latéraux inquiètent...

