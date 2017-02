Lyon : Aulas allume son ancien gardien !

Lyon : Aulas allume son ancien gardie n ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien gardien de but formé à l’Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois collabore désormais comme consultant pour le site Olympique et Lyonnais. Très critique à l’égard des Gones après leur revers 2-0 face à l’AS Saint-Etienne dimanche dans le derby, l’ancien portier a notamment parlé de "faillite collective" dans une chronique. Des mots qui ont fait bondir le président rhodanien, Jean-Michel Aulas. "Monsieur Puydebois n'ayez pas l'outrecuidance de vous croire compétent pour juger vos pairs, souvenez-vous de votre niveau de joueur et restez calme !", a taclé JMA sur Twitter. Entre la spirale très négative traversée par son équipe et le derby houleux, il ne faut pas chauffer le dirigeant lyonnais en ce moment !

