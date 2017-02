Naples : Hamsik veut détrôner Maradona « Par Romain Lantheaume - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Idole du San Paolo depuis 2007, Marek Hamsik (29 ans, 23 matchs et 9 buts en Serie A cette saison) a déjà marqué l’histoire de Naples. Mais le milieu de terrain vise encore plus haut et veut s’attaquer au record détenu par la légende du club, Diego Maradona ! "Je ne serai jamais aussi grand que lui, mais je voudrais effacer son record de buts sous le maillot du Napoli, a lancé l’international slovaque après avoir inscrit un triplé face à Bologne (7-1) samedi. Si ce n'est pas cette année, ce sera la prochaine, et je serai aussi heureux." Avec 109 buts au compteur, le capitaine des Partenopei est effectivement bien parti pour dépasser les 115 réalisations inscrites par El Pibe de Oro. Prendre sa place dans le cœur des supporters, en revanche, c'est autre chose... Avec 109 buts au compteur, le capitaine des Partenopei est effectivement bien parti pour dépasser les 115 réalisations inscrites par El Pibe de Oro. Prendre sa place dans le cœur des supporters, en revanche, c'est autre chose...

