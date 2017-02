ASSE : Clerc épingle la gestion du cas Mounier

Alors que son prêt était bouclé, le milieu offensif Anthony Mounier (29 ans, 1 apparition en Serie A cette saison) a vu son arrivée à l’AS Saint-Etienne annulée fin janvier en raison de la fronde des supporters qui lui reprochaient des propos passés. Pour l’ancien Stéphanois, François Clerc (33 ans), ce dossier a été mal géré par les dirigeants foréziens.

"On oublie de parler du club qui était au courant de la situation et qui a quand même voulu le prendre. Moi, je ne suis pas là pour commenter des choix sportifs car c’est un joueur qui aurait sûrement pu apporter quelque chose à Saint-Etienne, mais au départ, avec un tel passif, si les Verts ne s’étaient pas intéressés à lui, il n’y aurait jamais eu un tel problème, a souligné le latéral droit du Gazélec Ajaccio dans les colonnes de L’Equipe. On parle souvent des joueurs mercenaires mais les clubs ne sont pas non plus exempts de tout reproche."

Après cette mésaventure, l’ancien Montpelliérain a finalement été prêté à l'Atalanta Bergame par Bologne.