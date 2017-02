Lyon : Gonalons tire la sonnette d'alarme

Rapidement mené par l’AS Saint-Etienne (0-2) à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a enchaîné une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues dimanche à l’issue d’un derby houleux. Alors que les Verts, qui comptent un match en plus, sont revenus à un petit point, le capitaine des Gones, 4es, Maxime Gonalons (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison), a reconnu que l’heure est grave.

"Je ne sais pas si on va parler de honte mais on n'en est pas très loin. On s'est fait bouffer dans les duels et dans l'agressivité. On n'a pas montré grand-chose, ils méritent leur victoire, a déploré l’international français dans les colonnes de L’Equipe. Il va falloir faire face et se poser les bonnes questions pour savoir où on veut aller. Il y a urgence."

Malgré cette deuxième crise de la saison, l’entraîneur Bruno Genesio a été confirmé dans ses fonctions par le président Jean-Michel Aulas.