Lyon : Aulas veut 70 M€ pour Lacazette « Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader offensif de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (25 ans, 18 matchs et 18 buts en L1 cette saison) pourrait quitter son club formateur à l'issue de la saison. C'est tout du moins le souhait de l'international tricolore, qui souhaite changer d'air dès l'été prochain (voir ici). Forcément, la direction de la formation rhodanienne entend bien tirer le maximum de profits d'une éventuelle vente de son buteur. Ainsi, L'Equipe nous informe que Jean-Michel Aulas a fixé le prix de départ de son joueur à 70 millions d'euros. Afin d'arriver à ses fins, le président négocie depuis l'été dernier une prolongation du contrat de Lacazette, qui court actuellement jusqu'en juin 2019, afin d'inclure une clause libératoire sous seing-privé correspondant à cette somme. Reste à savoir si le Gone, désireux de mettre les voiles, acceptera un tel deal car on imagine mal un club intéressé signer un chèque aussi important pour s'attacher ses services. Reste à savoir si le Gone, désireux de mettre les voiles, acceptera un tel deal car on imagine mal un club intéressé signer un chèque aussi important pour s'attacher ses services.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+