Man City : ... et tente de rassurer Agüero « Par Romain Lantheaume - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps considéré comme inamovible à Manchester City, l’attaquant Sergio Agüero (28 ans, 17 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) peut se faire du souci. Son coach Pep Guardiola lui a en effet préféré la jeune recrue Gabriel Jesus (19 ans, 3 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) lors des deux derniers matchs des Skyblues en Premier League, reléguant l’Argentin sur le banc. Mais malgré les belles prestations du Brésilien, le technicien catalan s’est voulu rassurant concernant El Kun. "Il va jouer beaucoup de matchs, il va jouer avec Gabriel Jesus, sans Gabriel Jesus, il va jouer, a insisté l’ancien entraîneur du Bayern Munich devant la presse dimanche après le succès face à Swansea (2-1) et le doublé de l’Auriverde. Mais aujourd’hui j’ai décidé de continuer avec les trois gars (Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Leroy Sané, ndlr) parce qu’ils ont bien joué lors des derniers matchs." Il en faudra sans doute plus pour rassurer l’ancien Colchonero qui songe ouvertement à un départ si sa situation ne s’arrange pas (voir ici)... Il en faudra sans doute plus pour rassurer l’ancien Colchonero qui songe ouvertement à un départ si sa situation ne s’arrange pas ()...

