Man City : Guardiola encense G. Jesus... « Par Romain Lantheaume - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire lors des trois dernières sorties de Manchester City, l’attaquant Gabriel Jesus (19 ans, 3 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) reste sur deux matchs pleins avec un but et une passe décisive contre West Ham (4-0) puis un doublé salvateur face à Swansea (2-1) dimanche. Des débuts éblouissants que n’a manqué de saluer son coach, Pep Guardiola. "C’est un joueur qui a un instinct pour marquer des buts lorsqu’il est dans la surface. C’est quelqu’un qui court pendant 90 minutes. Sur les longs ballons, c’est un combattant. Il est capable de gagner des duels contre des défenseurs centraux plus grands que lui, s’est enthousiasmé le technicien espagnol devant la presse. Il gagne la balle, il a 19 ans. C’est pourquoi Manchester City est ravi de ce qu’il a fait jusqu’à maintenant." La preuve, l’ancien coach du Bayern Munich vient de reléguer l’avant-centre titulaire La preuve, l’ancien coach du Bayern Munich vient de reléguer l’avant-centre titulaire Sergio Agüero (28 ans, 17 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) sur le banc lors des deux derniers matchs de Premier League au bénéfice du Brésilien.

