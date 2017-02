Lyon : pourquoi Griezmann n'a pas été recruté « Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader offensif de l'Atletico Madrid, l'attaquant Antoine Griezmann (25 ans, 20 matchs et 8 buts en Liga cette saison) n'a jamais caché son amour pour l'Olympique Lyonnais. Alors qu'il avait l'opportunité de débuter sa carrière chez les Gones, l'international tricolore a finalement été chipé par la Real Sociedad. Directeur du centre de formation du club rhodanien, Gérard Bonneau a expliqué pourquoi le Colchonero n'a pas été enrôlé par le vice-champion de France. "Je suis toujours gêné quand j'entends ou lis qu'Antoine Griezmann n'a pas signé chez nous à cause de son gabarit. Cela n'a rien à voir avec la taille, si vous voyez Reale, ce n'est pas une armoire. Il n'y a pas eu d'évaluation d'Antoine sur sa taille. Il vivait à 70km de Lyon, il y avait une réglementation qui nous empêchait de faire signer un gamin domicilié à plus de 50km avant ses quinze ans, a indiqué l'employé de l'OL pour So Foot. C'était bien plus compliqué que ce que l'on peut lire régulièrement sur le sujet. On avait décidé d'être sur un suivi, mais la Real Sociedad est arrivée très vite. C'est sûr que l'on regrette quand on voit le joueur qu'il est devenu. Mais il y en a eu d'autres que l'on a raté, c'est difficile de faire un choix sur un joueur de treize ans." Reste à savoir si Griezmann serait devenu le même joueur avec une trajectoire différente... Reste à savoir si Griezmann serait devenu le même joueur avec une trajectoire différente...

