Man Utd : Ibrahimovic taille ses détracteurs « Par Romain Lantheaume - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marquant à nouveau face à Leicester (3-0) dimanche à l’occasion de la 24e journée de Premier League, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 23 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) a atteint la barre symbolique des 20 buts cette saison avec Manchester United toutes compétitions confondues. Pour fêter ce joli total, l’ancien Parisien a envoyé une nouvelle pique à ses détracteurs ! "Je sais qu’il y avait beaucoup de personnes qui disaient que je ne marquerais même pas vingt buts..., a savouré le Suédois après ce succès. Mais je ne me concentre pas là-dessus. Pour moi, l’objectif principal est d’aider mon équipe à gagner. (...) Je pense que tout me motive, toutes les paroles, toutes les critiques, toute l’atmosphère, tout. Venir en Premier League, amener plus de suiveurs à la Premier League, oui... c’est un bon sentiment." Le Scandinave est le premier Red Devil à atteindre la barre des 20 buts sur une saison depuis Robin van Persie en 2012-2013 ! Le Scandinave est le premier Red Devil à atteindre la barre des 20 buts sur une saison depuis Robin van Persie en 2012-2013 !

