PSG : pour Courbis, Draxler a tout bon « Par Youcef Touaitia - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de prestations très intéressantes, le milieu offensif Julian Draxler (23 ans, 6 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) s’est rapidement intégré au Paris Saint-Germain. Pour le consultant Rolland Courbis, il y a des signes qui ne trompent pas : l’Allemand évolue dans un club qui lui convient parfaitement. "Draxler, je pense que ce n’est pas qu’une réussite sportive. On voit qu’il est heureux à Paris, dans le club où il voudrait être. On le voit souriant, l’inverse d’un Memphis Depay. Draxler, on le voit content et on le voit parler un peu français, on le voit sourire avec ses coéquipiers", a relayé le Marseillais sur les ondes de RMC. Après 18 mois très compliqués à Wolfsbourg, le champion du monde semble enfin revivre ! Après 18 mois très compliqués à Wolfsbourg, le champion du monde semble enfin revivre !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+